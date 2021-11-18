В Петербурге водолазы нашли еще одну сумку с останками убитого сыном отца

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В акватории реки Смоленки водолазная группа нашла еще одну сумку с останками мужчины, которого в бытовом конфликте убил сын. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

"В акватории реки Смоленки были обнаружены другие части тела потерпевшего, в связи с чем назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

До этого сумку с телом 66-летнего мужчины обнаружили 15 ноября. Ее нашли во время проведения работ по укреплению набережной рядом с мостом Кораблестроителей. В тот же день был задержан предполагаемый подозреваемый, им оказался сын убитого.

По данным следствия, 13 ноября между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры сын убил отца, выстрелив ему в голову из охотничьего ружья, а затем расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления. Для этого мужчина специально купил две тележки и две хозяйственные сумки, сложил в них части тела и выбросил в реку.

Василеостровский районный суд арестовал мужчину. Обвиняемый полностью признал вину.