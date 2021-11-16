Сумку с частями человеческого тела обнаружили в реке в Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

В Санкт-Петербурге нашли сумку с частями человеческого тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В реке Смоленке у моста Кораблестроителей рабочий нашел сумку с частями тела человека", – рассказал собеседник агентства.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Предположительно, речь идет о теле мужчины.

Ранее в Орске арестовали 42-летнего подозреваемого в убийстве и расчленении девушки. По данным следствия, мужчина, будучи пьян, во время ссоры избил и задушил знакомую, затем он расчленил тело и спрятал его части в разных местах с целью скрыть преступление.

