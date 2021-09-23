Житель Санкт-Петербурга ранил жену ножом и сбросил ее с балкона

16:15
Фото: Depositphotos/stevanovicigor
В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве супруги. По данным следственного управления СК по Петербургу, подозреваемый ранил жену ножом, а после сбросил ее с балкона.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Приморский районный суд арестовал Рустама Мурсалова до 20 ноября. Мужчина признал вину в полном объеме.
Следователи считают, что подозреваемый не менее 10 раз ударил жену в шею ножом, а после переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил с 13-го этажа.
Местные СМИ сообщают, что причиной преступления могла стать ревность и ущемление самолюбия мужа из-за того, что женщина начала больше зарабатывать.
Ранее сообщалось, что в собственной квартире нашли экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола с ножевыми ранениями. Рядом с ним обнаружили тело его погибшей жены.
Дело об убийстве семьи и нападении на полицейского передали в центральный аппарат СК
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: