Житель Санкт-Петербурга ранил жену ножом и сбросил ее с балкона

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В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве супруги. По данным следственного управления СК по Петербургу, подозреваемый ранил жену ножом, а после сбросил ее с балкона.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Приморский районный суд арестовал Рустама Мурсалова до 20 ноября. Мужчина признал вину в полном объеме.

Следователи считают, что подозреваемый не менее 10 раз ударил жену в шею ножом, а после переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил с 13-го этажа.

Местные СМИ сообщают, что причиной преступления могла стать ревность и ущемление самолюбия мужа из-за того, что женщина начала больше зарабатывать.

Ранее сообщалось, что в собственной квартире нашли экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола с ножевыми ранениями. Рядом с ним обнаружили тело его погибшей жены.