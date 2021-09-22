В Хакасии обнаружили тело пропавшего два дня назад школьника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Хакасии нашли тело 13-летнего школьника, пропавшего два дня назад. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Подросток пропал в городе Черногорске 20 сентября. Известно, что после уроков он ушел на прогулку, но домой так и не вернулся.

Поисками мальчика занимались сотрудники Следственного комитета, полицейские, кинологи и волонтеры. Спустя два дня тело подростка обнаружили в гараже, неподалеку от дома.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего.

Ранее в Орловской области задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки. Позже правоохранители сообщили, что задержанный обвиняется в совершении еще трех эпизодов сексуального насилия над детьми.