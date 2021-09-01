В Подмосковье начали проверку после обнаружения тела ребенка в лесу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту обнаружения тела ребенка в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным прокуратуры, тело ребенка обнаружили 31 августа 2021 года в лесном массиве, который располагается в деревне Луговой.

Причины и обстоятельства трагедии будут установлены в ходе прокурорской проверки. Ход данной процедуры поставлен на контроль в ведомстве.

Кроме того, инициирована проверка со стороны Следственного комитета по МО, как сообщается на официальном сайте ведомства.

"31 августа 2021 года в лесном массиве вблизи деревни Луговой Пушкинского городского округа было обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола. Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", – указано в сообщении.

Ранее в августе в Тюмени было обнаружено тело пропавшей в июне 8-летней девочки. Об этом сообщили в СК РФ. По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело.

Позже был задержан подозреваемый в убийстве школьницы. Он дал официальные показания и показал, как прятал тело своей жертвы.