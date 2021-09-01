В Подмосковье начали проверку после обнаружения тела ребенка в лесу

13:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту обнаружения тела ребенка в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным прокуратуры, тело ребенка обнаружили 31 августа 2021 года в лесном массиве, который располагается в деревне Луговой.
Причины и обстоятельства трагедии будут установлены в ходе прокурорской проверки. Ход данной процедуры поставлен на контроль в ведомстве.
Кроме того, инициирована проверка со стороны Следственного комитета по МО, как сообщается на официальном сайте ведомства.
"31 августа 2021 года в лесном массиве вблизи деревни Луговой Пушкинского городского округа было обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола. Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки", – указано в сообщении.
Ранее в августе в Тюмени было обнаружено тело пропавшей в июне 8-летней девочки. Об этом сообщили в СК РФ. По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело.
Позже был задержан подозреваемый в убийстве школьницы. Он дал официальные показания и показал, как прятал тело своей жертвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: