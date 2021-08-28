Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об убийстве девочки в ХМАО в 2011 году

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве 12-летней девочки в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2011 году. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в 2011 году", – говорится в сообщении.

На момент смерти девочки в городе Нягань проживал Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве тюменской школьницы.

По данным СК, в период с 2008 по 2011 год Бережной проходил службу в МВД в качестве помощника участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягани, а в 2015 году переехал в Тюмень.

Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в канализационном колодце в Нягани 30 апреля 2011 года. Неизвестный задушил ребенка накануне.

Для расследования преступления была сформирована следственная группа. Няганским межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

А спустя 10 лет в Тюмени обнаружили тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась.

25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан 40-летний житель Тюмени. По некоторым данным он проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.

Позже специалисты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, обнаруженными на теле девочки.

Останки школьницы подозреваемый несколько дней хранил в коробке в холодильнике, 17 августа он отнес и спрятал тело в труднодоступном месте на берегу озера Оброчного, где оно позже и было найдено.