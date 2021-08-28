Фото: ТАСС/URA.RU/Денис Моргунов

В Тюмени простились с убитой школьницей. Прощание прошло в траурном зале патолого-анатомического бюро, передает РИА Новости.

У траурного зала собрались более 200 человек с цветами, игрушками и венками. Проводить в последний путь девочку пришли родственники погибшей, соседи, жители города и волонтеры, которые занимались ее поисками. Похороны погибшей также пройдут в субботу, но присутствовать на них будут только родственники.

Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.

25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан 40-летний житель Тюмени. По некоторым данным он проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.

Позже специалисты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, обнаруженными на теле девочки.

Тело девочки подозреваемый несколько дней хранил в коробке в холодильнике, 17 августа он отнес и спрятал его в труднодоступном месте на берегу озера Оброчного, где оно позже и было найдено.

Следователями также установлено, что в период с 2008 по 2011 год Бережной проходил службу в МВД в качестве помощника участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягани, а в 2015 году переехал в Тюмень. 27 августа обвиняемыйтпо решению суда арестован на два месяца.