Подозреваемый в убийстве в Тюмени показал, как прятал тело

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Видео: youtube.com/Следственный комитет Российской ФедерацииСледственный комитет опубликовал кадры следственных действий по делу об убийстве школьницы в Тюмени. По данным ведомства, мужчина несколько дней хранил тело девочки в холодильнике.
Тело восьмилетней девочки, которая 30 июня ушла из дома и не вернулась, обнаружили 19 августа. Пакет с останками был найден в районе Лесобаза, неподалеку от АЗС на улице Домостроителей.
25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан 40-летний житель Тюмени. По некоторым данным он проживал в пансионате, куда, по словам местных жителей, девочка ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Там школьницу видели перед исчезновением.
Позже специалисты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, обнаруженными на теле девочки.
В настоящее время СК ходатайствует об избрании задержанному Виталию Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему планируется предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием.
"По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство ребенка. В ходе допроса он дал признательные показания, сообщив, что, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил", – отметили в ведомстве.
Тело девочки подозреваемый несколько дней хранил в коробке в холодильнике, 17 августа он отнес и спрятал его в труднодоступном месте на берегу озера Оброчного, где оно позже и было найдено.
Следователями также установлено, что в период с 2008 по 2011 год Бережной проходил службу в МВД в качестве помощника участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Нягань, а в 2015 году переехал в Тюмень.
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