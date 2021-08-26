В столице задержали пятерых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг

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Фото: depositphotos/Grigorenko
Силовики задержали в Москве пятерых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг, в которой, в частности, участвовали сотрудники МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности РФ.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших преступную схему в сфере ритуальных услуг", – отметили в ведомстве.
По данным правоохранителей, сотрудники отделов МВД в Нагорном и Северном Измайлове регулярно получали денежные вознаграждения от одного из ритуальных агентств за информацию о вызовах полиции из-за смерти граждан. Полученные сведения предприниматели использовали для установления контактов с родственниками погибших с целью навязывания дорогостоящих похоронных услуг.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), а также части 4 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки").
Организатор преступной схемы был задержан 20 августа на границе с Украиной, где он намеревался скрыться от следствия. В настоящее время все задержанные заключены под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).
По данным ведомства, они вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к терактам.
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