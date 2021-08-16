В Петербурге за взятку задержали начальника службы по борьбе с коррупцией на таможне – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге при получении взятки задержали начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпайло. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Пятый канал.

Уточняется, что в отношении высокопоставленного офицера возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семикратной суммы взятки.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Отмечается, что Розсыпало оперативники ФСБ взяли с поличным, когда он получал крупную сумму денег.

Ранее стало известно, что оперативники задержали бывших главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и министра туризма региона Алана Диамбекова. Их подозревают в растрате. Вместе с ними задержана и бывший гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО "ОЗАТЭ") Аида Габараева.