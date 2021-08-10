В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма по делу о растрате

11:02
Сергей Такоев. Фото: ТАСС/Владимир Мукагов
Оперативники задержали бывших главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и министра туризма региона Алана Диамбекова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Такоева и Диамбекова подозревают в растрате. Вместе с ними задержана и бывший гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО "ОЗАТЭ") Аида Габараева.
"В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева", – рассказала Петренко.
Представитель Следственного комитета добавила, что в настоящий момент проводятся обыски в жилье подозреваемых. Подробности дела Петренко не сообщила.
В начале августа силовики задержали экс-начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева. В отношении него возбудили два уголовных дела. Одно из них, предположительно, связано с превышением должностных полномочий.
Задержаны бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма по делу о растрате
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