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Происшествия

12:18

Каждое пятое уголовное дело в Москве связано с коррупцией – СК

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Каждое пятое уголовное дело, которое инициируют в Москве, связано с коррупционными преступлениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ГСУ СК РФ по столице.

"За шесть месяцев 2021 года в ГСУ СК России по городу Москве возбуждено 2 503 дел. Из них (...) 656 – по преступлениям коррупционной направленности", – рассказали в ведомстве.

При этом "лидирует" категория преступлений экономической направленности, а именно неуплаты налогов, невыплате зарплат и иных нарушений. По таким признакам возбудили 1 177 уголовных производств.

Кроме того, в первом полугодии 2021 года было зарегистрировано 463 уголовных дел по преступлениям против личности и 45 – по террористической и экстремистской направленности. По 1 966 делам суммарно производство было завершено.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил специалистов-следователей с Днем сотрудника органов следствия. По мнению главы государства, для такой работы важны самые современные компетенции и развитие всех возможных навыков.

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