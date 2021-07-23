Суд арестовал главу отделения ПФР по Челябинской области по делу о взятках

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Тракторозаводский суд Челябинска отправил на два месяца в СИЗО главу регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Виктора Чернобровина, подозреваемого в получении взяток на сумму более 26 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 22 сентября", – сказали в суде.

О задержании руководителя отделения ПФР по Челябинской области Виктора Чернобровина стало известно 22 июля. Его подозревают в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По данным следствия, Чернобровин получил взятки в размере более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации. Предметом сговора стало обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.