В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД за попытку дачи взятки

21:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция в Воронеже задержала бывшего заместителя главы областной Госавтоинспекции Игоря Качкина по подозрению в покушении на дачу взятки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
"По предварительным данным, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому в допуске и сдаче квалификационного экзамена на право управления транспортным средством в целях дальнейшего получения водительского удостоверения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейский от взятки отказался, а Качкин был задержан. На допросе он дал признательные показания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере.
В середине февраля 2020 года прокуратура Воронежской области в суде потребовала изъять у Игоря Качкина 22 квартиры суммарной стоимостью 50 миллионов рублей. Данная жилплощадь была оформлена на родителей ответчика, причем, как уточняло ведомство, их доходы недостаточны для таких покупок.
В Воронеже задержали бывшего замглавы ГИБДД за попытку дать взятку
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