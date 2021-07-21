Главу ставропольской ГИБДД Сафонова арестовали на 2 месяца

Фото: ТАСС/Елена Березина

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

"Сафонов заключен под стражу на два месяца", – огласил решение судья.

О задержании Сафонова стало известно 20 июля. В отношении начальника ГИБДД Ставрополья возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

Кроме Сафонова, правоохранители задержали также участников возглавляемой им группы. В их числе оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, вместе с главой УГИБДД была задержана почти вся верхушка управления – всего более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, превышения и другое.

Также депутат нижней палаты парламента опубликовал фотографии дома Сафонова с богатым внутренним убранством.