Главу ставропольской ГИБДД Сафонова арестовали на 2 месяца

21:13
Фото: ТАСС/Елена Березина
Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.
"Сафонов заключен под стражу на два месяца", – огласил решение судья.
О задержании Сафонова стало известно 20 июля. В отношении начальника ГИБДД Ставрополья возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.
Кроме Сафонова, правоохранители задержали также участников возглавляемой им группы. В их числе оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, вместе с главой УГИБДД была задержана почти вся верхушка управления – всего более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, превышения и другое.
Также депутат нижней палаты парламента опубликовал фотографии дома Сафонова с богатым внутренним убранством.
Дизайнер оценила интерьер дома начальника ГИБДД, задержанного по делу о коррупции
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