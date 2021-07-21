Замглавы ставропольского УГИБДД задержали в Москве

Фото: ГИБДД России

Замначальника УГИБДД Ставропольского края Александр Ткаченко был задержан в Москве по делу о взятках. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отметил, что Ткаченко будет передан в распоряжение СК СКФО. Позднее будет решаться вопрос об аресте.

Накануне сообщалось, что правоохранители задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.

В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержали почти всю верхушку управления. По его словам, это более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и другое.

Также депутат нижней палаты парламента опубликовал фотографии дома Сафонова с богатым внутренним убранством.