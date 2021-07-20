СК возбудил уголовное дело против главы УГИБДД по Ставрополью

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"В результате преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Как уточняется, правоохранители задержали Сафронова и шестерых участников возглавляемой им группы. В числе задержанных оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержали почти всю верхушку управления. По его словам, это более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и другое.

Также депутат нижней палаты парламента опубликовал фотографии дома Сафонова с богатым внутренним убранством.

