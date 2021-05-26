Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

Фото: Depositphotos/belchonock

Начальник одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Воробьев арестован по делу о превышении должностных полномочий. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Воробьева меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Уточняется, что Воробьев будет находиться под арестом до 25 июля.

Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина и его подчиненного, которые подозреваются в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.