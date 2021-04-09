Против главы администрации района в Башкирии возбудили дело о превышении полномочий

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Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели против главы администрации Илишевского района Башкирии, он задержан. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Правоохранители считают, что чиновник проводил махинации с земельными участками.

"По предварительным данным, в бюджет не поступили денежные средства в общей сумме более трех миллионов рублей от аренды земель, нарушены права и законные интересы жителей района, которые нуждались в улучшении жилищных условий", – говорится в сообщении.

Так, предварительно установлено, что в 2014 году задержанный заключил договор аренды земельного участка площадью 13 гектаров на три года с коммерческой организацией.

"Однако затем в нарушение требований законодательства главой района было издано постановление о разделении предоставленной в аренду земли на 66 отдельных участков. При этом был изменен вид разрешенного использования – "для индивидуального жилищного строительства", – отмечается в материале.

После этого в обход торгов организация по цене ниже рыночной смогла арендовать все участки на 49 лет.

В ближайшее время суду предстоит избрать для задержанного меру пресечения.

Согласно данным сайта администрации Илишевского района, речь идет об Ильдаре Мустафине.

Ранее главе департамента Минпромторга предъявили обвинение по делу о превышении полномочий. Он будет оставаться в СИЗО до 1 июня.