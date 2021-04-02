Главу департамента Минпромторга арестовали до 1 июня

17:39
Фото: пресс-служба Хамовнического суда/ТАСС
Хамовнический суд Москвы заключил под стражу директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского... на срок до 1 июня", – сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет подозревает Серватинского в совершении преступления по статье 286 Уголовного кодекса ("Превышение должностных полномочий"). По этой статье предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.
В Минпромторге заявили, что госслужба налагает на сотрудников особую степень ответственности вне зависимости от того, какую должность они занимают. Случаи несоответствия уровню этих требований должны рассматриваться при сотрудничестве с правоохранителями, отмечали в министерстве.
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