Главу департамента Минпромторга арестовали до 1 июня

Фото: пресс-служба Хамовнического суда/ТАСС

Хамовнический суд Москвы заключил под стражу директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского... на срок до 1 июня", – сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет подозревает Серватинского в совершении преступления по статье 286 Уголовного кодекса ("Превышение должностных полномочий"). По этой статье предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

В Минпромторге заявили, что госслужба налагает на сотрудников особую степень ответственности вне зависимости от того, какую должность они занимают. Случаи несоответствия уровню этих требований должны рассматриваться при сотрудничестве с правоохранителями, отмечали в министерстве.