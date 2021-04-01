В Минпромторге подтвердили данные о следствии в отношении главы департамента

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В министерстве промышленности и торговли России сообщили о проведении следственных действий в отношении главы департамента металлургии и материалов Павла Серватинского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщалось, что Следственный комитет подозревает Серватинского в совершении преступления по статье 286 Уголовного кодекса ("Превышение должностных полномочий").

"В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию", – сказали в Минпромторге.

Там подчеркнули, что госслужба налагает на сотрудников особую степень ответственности вне зависимости от того, какую должность они занимают. Случаи несоответствия уровню этих требований должны рассматриваться при сотрудничестве с правоохранителями, считают в министерстве.

"Минпромторг России исходит из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования и оказывается пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона. Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами", – отметили в ведомстве.

В сентябре прошлого года суд в Москве арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Дениса Исаева. Чиновника подозревают в причастности к мошенничеству. Ему вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").