Главе департамента Минпромторга предъявлено обвинение по делу о превышении полномочий

15:58
Фото: ТАСС/Виталий Невар
СК просит Хамовнический суд столицы отправить в СИЗО на два месяца главу департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павла Серватинского в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), на срок до 1 июня 2021 года", – уточнили в суде.
Отмечается, что санкция статьи, по которой обвиняют чиновника, предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
Ранее в министерстве промышленности и торговли России сообщили о проведении следственных действий в отношении Павла Серватинского. Там подчеркнули, что госслужба налагает на сотрудников особую степень ответственности вне зависимости от того, какую должность они занимают. Случаи несоответствия уровню этих требований должны рассматриваться при сотрудничестве с правоохранителями, считают в министерстве.
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