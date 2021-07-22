В Челябинской области задержали главу регионального отделения ПФР

16:58
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина задержали в Челябинской области, сообщается на сайте местного управления Следственного комитета.
"...задержан руководитель регионального отделения Пенсионного фонда России, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – уточнили в ведомстве.
Следствие указывает на то, что подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации. Предметом сговора стало обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.
Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области. Продолжается расследование уголовного дела.
Также решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, а также вопрос предъявления обвинения.
Накануне стало известно, что краевой суд Ставрополья вынес решение об аресте начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Под стражей он будет находиться в течение двух месяцев.
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