Один из фигурантов дела о коррупции в УГИБДД Ставрополья находится в коме

12:57
Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации
На Ставрополье госпитализировали одного из фигурантов дела о коррупции в региональном УГИБДД, задержанного по подозрению в получении взяток на 19 миллионов рублей. Об этом губернатор края Владимир Владимиров написал на свой странице в Instagram.
"Одному из подследственных стало плохо. Сегодня он госпитализирован в одну из больниц на территории края, врачи оказывают необходимую помощь. Сейчас пациент находится в коме", – говорится в записи.
Владимиров отметил, что по делу начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова правоохранители проводят все необходимые действия. Признанным виновными фигурантам предстоит ответить перед законом.
В среду, 21 июля, суд арестовал Сафонова на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. О задержании начальника управления ГИБДД Ставрополья стало известно 20 июля.
Кроме Сафонова, правоохранители задержали также участников возглавляемой им группы. В их числе оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков.
В Сети появились фото особняка начальника ГИБДД, задержанного по делу о коррупции
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