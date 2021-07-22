Глава ГИБДД Ставрополья заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка

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Подозреваемый по делу о взятках начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов в ходе судебного заседания подтвердил, что проживал в особняке, кадры из которого ранее опубликовал Следственный комитет.

При этом полковник заверил, что не имеет никакого отношения к оформлению интерьера, поскольку дом принадлежит его гражданской жене.

"Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал", – приводит слова Сафонова РИА Новости.

В среду, 21 июля, суд арестовал Сафонова на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. О задержании начальника управления ГИБДД Ставрополья стало известно 20 июля.

Кроме Сафонова, правоохранители задержали также участников возглавляемой им группы. В их числе оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин и инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков.