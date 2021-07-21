Дизайнер оценила стоимость интерьеров в доме задержанного главы ГИБДД Ставрополья

Появляются все новые подробности роскошной жизни главы ГИБДД Ставрополья полковника Алексея Сафонова, которого задержали по делу о коррупции. Дизайнер Диана Балашова оценила стоимость интерьеров в его доме.

"На мой взгляд, здесь на комплектацию потрачено около 200 рублей на квадратный метр и на вид этот дом, наверное, метров 400, то есть получается 80 миллионов рублей", – сказала она.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении Сафонова. Правоохранители задержали его и шестерых участников возглавляемой им группы. В числе задержанных оказался экс-начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Они получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержали почти всю верхушку управления. По его словам, это более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и другое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.