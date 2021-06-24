Суд арестовал летного директора S7 по делу о коммерческом подкупе

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Домодедовский городской суд Подмосковья арестовал на два месяца летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова по делу о получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей за помощь в трудоустройстве на должность пилота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Бадракову еще не предъявили обвинение, поэтому пока он продолжает находиться в статусе подозреваемого.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере")", – заявила пресс-секретарь суда Вера Слонова.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двоих сотрудников авиакомпании S7 Airlines по делу о коммерческом подкупе. Позднее в Следственном комитете уточнили, что дела возбуждены против летного директора Мансура Бадракова и ведущего пилота-инструктора, чье имя пока не раскрывалось.

По данным следствия, Бадраков получил взятку за содействие в трудоустройстве на должность первого в России лайнера Airbus A320neo в размере 1,5 миллиона рублей. В связи с этим СК планирует проверить всех пилотов и сотрудников S7, работавших в подразделении в период работы Бадракова, а также документацию авиакомпании.