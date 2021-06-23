Двое сотрудников S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе

Летный директор S7 пытался продать должность пилота за 1,5 млн рублей – СМИ

Правоохранители задержали двоих сотрудников авиакомпании S7 Airlines по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе. Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", – говорится в сообщении компании.

Позднее в СК уточнили, что дела возбуждены против летного директора и ведущего пилота-инструктора. Задержанный директор авиакомпании получил взятку за содействие в трудоустройстве в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие планирует попросить суд об его аресте.

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