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Происшествия

20:19 (обновлено 23.06.2021 20:45)

Двое сотрудников S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе

происшествия

Летный директор S7 пытался продать должность пилота за 1,5 млн рублей – СМИ

Правоохранители задержали двоих сотрудников авиакомпании S7 Airlines по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время правоохранительными органами задержаны двое сотрудников летного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе. Руководство компании оказывает максимальное содействие следствию", – говорится в сообщении компании.

Позднее в СК уточнили, что дела возбуждены против летного директора и ведущего пилота-инструктора. Задержанный директор авиакомпании получил взятку за содействие в трудоустройстве в размере 1,5 миллиона рублей. Следствие планирует попросить суд об его аресте.

Ранее Московский областной суд признал законным приговор бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, которого осудили на 15 лет колонии за коррупцию.

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