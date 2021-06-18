Суд отправил в СИЗО финансиста Корищенко, задержанного по делу о растрате

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Бывший заместитель председателя ЦБ РФ Константин Корищенко арестован на два месяца по делу о растрате 3,2 миллиарда рублей Инвестбанка. Данную организацию он возглавлял в 2012 году.



"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко. Срок избранной ему меры пресечения судом установлен до 16 августа", – сказали в суде.

Фигурантом данного дела является также бизнесмен Максим Пальчун. Ходатайство в отношении него суд рассмотрит в ближайшее время.

Ранее в Тверской районный суд поступило ходатайство следователя о мере пресечения для Корищенко в виде ареста.

Максимальная санкция по вменяемой ему статье – 10 лет лишения свободы.

