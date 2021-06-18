Суд отклонил иск о восстановлении по службе обвиняемого в коррупции генерала МВД

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Тушинский суд Москвы отклонил иск о восстановлении по службе бывшего заместителя начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в суде, Краковский также просил выплатить ему компенсацию морального вреда и оплатить вынужденный прогул. Общая сумма исковых требований экс-генерала МВД составила свыше 1 миллиона рублей.

"В удовлетворении исковых требований Краковского Александра Михайловича к Министерству внутренних дел РФ о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на службе в органах внутренних дел, взыскании оплаты вынужденного прогула, компенсации морального вреда, Тушинским районным судом отказано", – подчеркнули в суде.

Ранее Александр Краковский вместе с другим экс-заместителем Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым были задержаны и помещены под стражу. Как утверждало следствие, они способствовали переводу бизнесмена Альберта Худояна под домашний арест.

Высокопоставленным полицейским было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Они отрицали свою вину.

Позднее апелляционный суд отменил меру пресечения Краковскому и Бирюкову. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу высокопоставленных офицеров, а также направила материалы на доследование в СК РФ.