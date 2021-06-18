Суд отклонил иск о восстановлении по службе обвиняемого в коррупции генерала МВД

02:55
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Тушинский суд Москвы отклонил иск о восстановлении по службе бывшего заместителя начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в суде, Краковский также просил выплатить ему компенсацию морального вреда и оплатить вынужденный прогул. Общая сумма исковых требований экс-генерала МВД составила свыше 1 миллиона рублей.
"В удовлетворении исковых требований Краковского Александра Михайловича к Министерству внутренних дел РФ о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на службе в органах внутренних дел, взыскании оплаты вынужденного прогула, компенсации морального вреда, Тушинским районным судом отказано", – подчеркнули в суде.
Ранее Александр Краковский вместе с другим экс-заместителем Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым были задержаны и помещены под стражу. Как утверждало следствие, они способствовали переводу бизнесмена Альберта Худояна под домашний арест.
Высокопоставленным полицейским было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Они отрицали свою вину.
Позднее апелляционный суд отменил меру пресечения Краковскому и Бирюкову. Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу высокопоставленных офицеров, а также направила материалы на доследование в СК РФ.
"Московский патруль": два сотрудника МВД арестованы за злоупотребление полномочиями
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: