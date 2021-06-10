Апелляционный суд освободил из СИЗО обвиняемых в коррупции генералов МВД

16:00
Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда
Апелляционный суд отменил меру пресечения экс-заместителям начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскому и Александру Бирюкову, которых вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняют в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Павла Лапшова.
"Первый апелляционный суд освободил наших подзащитных без избрания им иной меры пресечения", – рассказал адвокат.
Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу высокопоставленных офицеров, а также направила материалы на доследование в СК РФ.
Ранее были задержаны и помещены под стражу заместители начальника следственного департамента МВД Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они способствовали переводу Худояна под домашний арест.
Высокопоставленным полицейским было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Они отрицали свою вину.
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