Рогозин анонсировал новые уголовные дела в космической отрасли

11:44
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Документация "Роскосмоса" за прошлые годы в настоящее время подвергается проверкам, по итогам которых будут возбуждаться новые уголовные дела, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Это явно не последнее дело. Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита "Роскосмоса" внимательно изучают документы прошлых лет", – написал Рогозин в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал публикации СМИ об уголовных делах в космической отрасли.
В последние годы расследовалось несколько уголовных делах против руководства предприятий "Роскосмоса". В частности, в мае 2021 был приговорен к 5 годам колонии бывший глава Центра имени Хруничева Александр Селиверстов, признанный виновным в растрате 108 миллионов рублей.
Также следствие установило, что с мая по июль 2017 года руководство РКК "Энергия" и ряда других предприятий вступило в преступный сговор. Фигуранты дела обманным путем похитили свыше 1 миллиарда 72 миллионов рублей из бюджета. Причиной называются корыстные побуждения. Похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге.
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