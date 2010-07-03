Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Тучкова, который представляет интересы экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

По его словам, Химкинский городской суд Московской области начнет рассматривать дело 15 октября. Предварительное судебное заседание назначено на 14:30.

Ранее Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела. Из окончательного обвинения фигурантов дела исключен квалифицирующий признак "организованная группа". Обвиняемым и адвокатам сообщили о завершении следственных действий, они уже начали знакомиться с материалами дела.

В мае этого года сообщалось, что следователи выявили миллиардные хищения в Роскосмосе. Об этом заявлял глава СК Александр Бастрыкин.

Роскосмос пообещал, что новая администрация продолжит наводить порядок в отрасли. Глава корпорации Дмитрий Рогозин осенью 2018 года лично информировал Владимира Путина о фактах нарушений по итогам внутренних проверок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что связывать выявленные хищения с деятельностью Рогозина неправильно, поскольку нынешний глава госкорпорации возглавляет ее чуть меньше года.

