Кремль не связывает нарушения в "Роскосмосе" с деятельностью Рогозина

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Ассоциировать выявленные хищения в "Роскосмосе" с деятельностью главы госкорпорации Дмитрия Рогозина не совсем правильно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, нарушениями сейчас занимаются правоохранительные органы. Кроме того, он напомнил, что Рогозин возглавляет "Роскосмос" чуть меньше года.

"Если персонально приковано (внимание) к Рогозину, то, наверное, это не совсем правильно, потому что, как правило, подобные исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период", – цитирует его "Интерфакс".

Представитель Кремля добавил, что в целом работа таких крупнейших системообразующих корпораций находится под особым контролем.

Ранее стало известно, что на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

О хищениях говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. Документ направлен в Совет Федерации. Возбуждены уголовные дела по материалам прокурорских проверок.

В госкорпорации отреагировали на информацию о выявленных нарушениях. Там отметили, что "Роскосмос" оказывал содействие Генпрокуратуре при проверке предприятий промышленности. Госкорпорация предоставила материалы Службы внутреннего аудита, на основании которых на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняли исчерпывающие меры для наведения порядка.

В "Роскосмосе" пообещали, что новая администрация продолжит наводить порядок и декриминализировать отрасль. Также в госкорпорации подчеркнули, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осенью 2018 года лично информировал президента РФ о ряде фактов нарушений, выявленных внутренними проверками.