Роскосмос содействовал проверке Генпрокуратуры

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Роскосмос оказывал содействие Генпрокуратуре при проверке предприятий промышленности, сообщает "Интерфакс".

Госкорпорация предоставила материалы Службы внутреннего аудита, на основании которых на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняли исчерпывающие меры для наведения порядка.

В Роскосмосе пообещали, что новая администрация продолжит наводить порядок и декриминализировать отрасль. Также в госкорпорации подчеркнули, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин осенью 2018 года лично информировал президента РФ о ряде фактов нарушений, выявленных внутренними проверками.

Так в госкорпорации отреагировали на информацию о выявленных нарушениях.

В частности, говорилось, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

О хищениях говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. Документ направлен в Совет Федерации. Возбуждены уголовные дела по материалам прокурорских проверок.