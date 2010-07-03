В Роскосмосе и "Ростехе" выявлены крупные хищения

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На подведомственных предприятиях Роскосмоса и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

О хищениях сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году. Документ направлен в Совет Федерации. Возбуждены уголовные дела по материалам прокурорских проверок.

Всего в 2018 году генпрокуратура проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа и федеральных органов власти, среди которых МЧС, Роспатент, Федеральное медико-биологическое агентство, ФСИН. Также были проверены государственные корпорации Роскосмос, "Росатом", "Алмаз-Антей", ОАК, "Уралвагонзавод".

Проверки выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на работы в рамках оборонного заказа. Также доказаны случаи завышения стоимости работ, срыва сроков исполнения.