Завершено расследование дела о хищении у Роскосмоса

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Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из окончательного обвинения фигурантов дела исключен квалифицирующий признак "организованная группа". Обвиняемым и адвокатам сообщили о завершении следственных действий, они уже начали знакомиться с материалами дела.

"Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. При этом СК перепредъявил фигурантам обвинение, исключив из него квалифицирующий признак "организованная группа" – окончательно всем вменяется мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере, по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ)", – сказал собеседник агентства.

В мае этого года сообщалось, что следователи выявили миллиардные хищения в Роскосмосе. Об этом заявлял глава СК Александр Бастрыкин. "Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая: сначала деньги переправляются, семья, а потом сам фигурант", – говорил он.

Ранее Роскосмос пообещал, что новая администрация продолжит наводить порядок в отрасли. Глава корпорации Дмитрий Рогозин осенью 2018 года лично информировал Владимира Путина о фактах нарушений по итогам внутренних проверок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что связывать выявленные хищения с деятельностью Рогозина неправильно, поскольку нынешний глава госкорпорации возглавляет ее чуть меньше года.

