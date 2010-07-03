Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в "Роскосмосе"

Следователи выявили миллиардные хищения в госкорпорации "Роскосмос", заявил председатель СК Александр Бастрыкин.
По его словам, они работают уже пять лет, но "конца и края не видно". "Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая: сначала деньги переправляются, семья, а потом сам фигурант", – цитирует его РИА Новости.
В "Роскосмосе" утверждают, что госкорпорация помогает в расследовании хищений в отрасли. В частности, сама инициирует проверки и передает документы следственным органам. Там также уточнили, что речь идет о материалах прошлых лет, по которым ведутся следственные действия.
9 апреля глава надзорного ведомства Юрий Чайка направил в Совет Федерации доклад, согласно которому на подведомственных "Роскосмосу" и "Ростеху" предприятиях были похищены свыше 1,6 миллиарда рублей. Средства выделялись на модернизацию производственной базы и разработку новейших вооружений.
"Роскосмос" пообещал, что новая администрация продолжит наводить порядок и декриминализировать отрасль. В госкорпорации подчеркнули, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осенью 2018 года лично информировал президента РФ о ряде фактов нарушений, выявленных внутренними проверками.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ассоциировать выявленные хищения в "Роскосмосе" с деятельностью Рогозина не совсем правильно. Он напомнил, что нынешний глава госкорпорации возглавляет ее чуть меньше года. Представитель Кремля добавил, что работа таких крупнейших системообразующих корпораций находится под особым контролем.
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