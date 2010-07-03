Рогозин подал в суд на СМИ за клевету

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил подачу иска в суд на некоторые СМИ за клевету. Так он хочет защитить репутацию отрасли.

"Поскольку я назначен президентом возглавлять такую отрасль важную, то я не могу на это реагировать спокойно. Счел необходимым для защиты репутации отрасли с этим фактом бороться", – цитирует Рогозина ТАСС.

Он пояснил, что госкорпорация спокойно относится к конструктивной критике и старается делать выводы. Но в случае "вопиющих фактов", когда "грязь льется", Рогозин считает необходимым бороться против клеветы.

Ранее сообщалось, что главное управление МВД по Москве возбудило дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина.

Поводом стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", которые негативно оценивают работу Рогозина на посту главы госкорпорации. В частности, в 2018 году "Компромат-Урал" со ссылкой на "Руспресс" опубликовал статью, в которой говорилось, что "украденные из госказны деньги глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации". Утверждалось, что за взятку акционер интернет-портала "Лента.ру" Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров удалили критическую статью о ведомстве.