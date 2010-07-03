Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает "Коммерсант".

Дело завели в феврале. Пока привлеченных к уголовной ответственности нет.

Поводом стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", которые негативно оценивают Рогозина на должности главы госкорпорации. В 2018 году "Компромат-Урал" со ссылкой на "Руспресс" опубликовал статью, в которой говорилось, что "украденные из госказны деньги" глава Роскосмоса тратит на PR-кампанию по улучшению своей репутации.

Утверждалось также, что за взятку акционер интернет-портала "Лента.ру" Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров удалили критическую статью о ведомстве Рогозина.

Установлено, что оборудование и доменные имена интернет-ресурсов размещены за рубежом. Статья, по которой возбудили дело, предполагает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.