Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает "Коммерсант".
Дело завели в феврале. Пока привлеченных к уголовной ответственности нет.
Поводом стали публикации на сайте информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал", которые негативно оценивают Рогозина на должности главы госкорпорации. В 2018 году "Компромат-Урал" со ссылкой на "Руспресс" опубликовал статью, в которой говорилось, что "украденные из госказны деньги" глава Роскосмоса тратит на PR-кампанию по улучшению своей репутации.
Утверждалось также, что за взятку акционер интернет-портала "Лента.ру" Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров удалили критическую статью о ведомстве Рогозина.
Установлено, что оборудование и доменные имена интернет-ресурсов размещены за рубежом. Статья, по которой возбудили дело, предполагает наказание в виде штрафа до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
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