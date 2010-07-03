Роскосмос подтвердил увольнение главы НИИ КП

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Бывший генеральный директор предприятия НИИ КП (входит в Роскосмос) Юрий Яскин уволен с должности. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации, передает РИА Новости.

Яскин подал заявление, находясь за границей. Новым руководителем НИИ КП назначен Алексей Шашков.

"Яскин был директором, прислал заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы и покинул пост 17 апреля. Теперь им занимаются компетентные органы", – сообщил Роскосмос.

Директор по закону имел право направить заявление дистанционно. Также отмечается, что сотрудники госкорпорации проводят проверку на предприятии.