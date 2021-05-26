Похищенные у "Роскосмоса" средства нашли в Гонконге и ОАЭ – СМИ

11:27
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Следствие установило, как похитили и отмыли более миллиарда рублей, выделенных на модуль, еще не установленный на МКС. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Обвинение в особо крупном мошенничестве в окончательной редакции предъявлено восьми фигурантам, в том числе бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимиру Солнцеву", – говорится в сообщении.
Уточняется, что похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге, где приобретались комплектующие для НЭМ.
Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере при реализации федеральной космической программы на 2006–2015 годы завели в октябре 2019 года. Инициатором расследования стал "Роскосмос", однако изначально в деле не было фигурантов. Подозреваемые и обвиняемые появились лишь в конце 2020 года.
В декабре 2012 года Федеральное космическое агентство заключило госконтракт с ОАО "РКК "Энергия" для создания научно-энергетического модуля. Стоимость контракта – 15 миллиардов 15 миллионов рублей.
Задача НЭМ – снабжать электроэнергией российскую часть МКС. Также планировалось использовать его для проведения научных экспериментов, однако на МКС он все еще не доставлен.
По версии следствия, с мая по июль 2017 года руководство РКК "Энергия" и ряда других предприятий вступило в преступный сговор. Фигуранты дела обманным путем похитили свыше 1 миллиарда 72 миллионов рублей из бюджета. Причиной называются корыстные побуждения. Также следователи установили иностранных участников преступной схемы по отмыванию средств.
В конце прошлой недели фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции. В ближайшее время они ознакомятся с материалами дела, свою вину они не признают.
Ранее стало известно о введении жесткого контроля за строительством космодрома Восточный и расходованием бюджетных средств при строительстве. Выявленные на первом этапе нарушения привели к расформированию "Спецстроя России" и аресту большинства его руководителей.
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