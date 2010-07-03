Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:34

Арестовано имущество обвиняемых в хищениях сотрудников НПО Лавочкина

суды происшествия

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Суд арестовал имущество обвиняемых в хищении сотрудников НПО имени Лавочкина Сергея Лешемевского и Екатерины Аверьяновой, а также председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова, сообщает ТАСС.

Представитель СК по Московской области Ольга Врадий уточнила, на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 миллионов рублей.

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос". Химкинский городской суд Московской области начнет рассматривать дело 15 октября.

В деле о хищении три фигуранта – Сергей Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков. Как считают следователи, они украли у "Роскосмоса" около 330 миллионов рублей под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". Всем им грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика