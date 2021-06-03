Уволен замглавы "Роскосмоса", отвечавший за строительство космодрома Восточный

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Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по строительству Юрий Росляк освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

"Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств – это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия", – пояснил чиновник.

Уточняется, что Росляк, отвечавший за строительство космодрома Восточный, перешел на должность замгендиректора по капитальному строительству в Центр Хруничева. Новая кандидатура на пост замглавы "Роскосмоса" будет обсуждаться 9 июня в ходе заседания наблюдательного совета.

В ноябре 2019 года следственный комитет РФ по Амурской области возбудил два уголовных дела по факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный. Уточнялось, что дела возбуждены по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

До этого сообщалось о том, что СК РФ расследует 12 уголовных дел о хищениях в ходе его строительства.

В том же году Владимир Путин заявил, что порядок при строительстве космодрома так и не удалось навести в полной мере, несмотря на возбуждение десятков уголовных дел.

Космодром расположен в Амурской области близ города Циолковского. Его строительство началось в 2012 году. Тогда же появились первые сведения о задержках зарплат рабочим и возможном срыве сроков строительства. В 2015 году против руководства нескольких компаний-подрядчиков возбудили уголовные дела в связи с невыплатой зарплаты и невыполнением обязательств.

