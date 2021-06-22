Осужденному за коррупцию экс-главе Клинского района Подмосковья утвердили приговор

17:36
Фото: klincity.ru
Приговор бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, осужденного на 15 лет колонии за коррупцию, признан законным. Решение вынес Московский областной суд, сообщает ТАСС.
"Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
С 2012 по 2013 год Постригань подписал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в Клинском районе, уже зная о нарушениях при строительстве. Кроме того, в период с 2010 по 2011 год бывший глава района получил в качестве взятки от застройщика строительные материалы.
Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, Постригань также подписал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию возведенного с нарушением проектной документации многоквартирного жилого дома на Волоколамском шоссе города Клина. Общая сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, превысила 38 миллионов рублей.
"Московский патруль": экс-главе Клинского района вынесли приговор
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