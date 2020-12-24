Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань приговорен к 15 годам за коррупцию

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Клинский городской суд Московской области в четверг приговорил к 15 годам колонии бывшего главу района Александра Постриганя. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки и превышении служебных полномочий.

"Признать Постриганя виновным. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – огласил приговор судья Денис Шарапов.

Постриганя также обязали выплатить штраф в размере 116 160 624 рубля и лишили права занимать руководящие должности на три года.

Подсудимый свою вину не признал.

Как установил суд, с 2012 по 2013 год Постригань подписал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в Клинском районе, уже зная о нарушениях при строительстве. Кроме того, в период с 2010 по 2011 год бывший глава района получил в качестве взятки от застройщика строительные материалы.

Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, Постригань также подписал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию возведенного с нарушением проектной документации многоквартирного жилого дома на Волоколамском шоссе города Клина. Общая сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, превысила 38 миллионов рублей.

В отношении Александра Постриганя и еще семи человек расследуется и другое уголовное дело. Бывшего главу Клинского района подозревают в незаконном присвоении ряда муниципальных зданий.

Следственный комитет России ранее попросил заочно арестовать двух фигурантов уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина – Даниила Суханова и Алексея Куприянова. Куракин, в свою очередь, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

