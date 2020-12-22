СК попросил заочно арестовать двух фигурантов дела экс-замглавы правительства Подмосковья

11:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет России просит заочно арестовать двух фигурантов уголовного дела бывшего заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Речь идет о фигурантах Данииле Суханове и Алексее Куприянове, которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Они объявлены в международный розыск.
В середине ноября Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Куракина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Аналогичное решение было вынесено для двух других фигурантов уголовного дела – Максима Ана и Владислава Холодкова.
Дмитрия Куракина задержали 18 ноября. Отмечалось, что его подозревают в получении взятки в период работы в Минобороны РФ. Представители Следственного комитета ходатайствовали об аресте чиновника.
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