СК планирует проверить всех пилотов S7 в связи с задержанием летного директора

23 июня, 23:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет планирует проверить всех пилотов авиакомпании S7 за период работы в компании летного директора Мансура Бадракова, которого подозревают в получении взятки в размере 1,5 млн.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Помимо этого, СК также намерен проверить всех сотрудников, работавших в подразделении и документацию.
"Следователи собираются опросить всех сотрудников и пилотов авиакомпании S7 Airlines, которые так или иначе пересекались с ним по работе, а также в связи с его должностными обязанностями руководителя. Кроме того, в том подразделении, где Бадраков долгое время состоял в должности летного директора, будет изучена вся документация компании" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двоих сотрудников авиакомпании S7 Airlines по делу о коммерческом подкупе.
Позднее в СК уточнили, что дела возбуждены против летного директора и ведущего пилота-инструктора. По данным следствия, задержанный директор авиакомпании получил взятку за содействие в трудоустройстве в размере 1,5 миллиона рублей.
Летный директор S7 пытался продать должность пилота за 1,5 млн рублей – СМИ
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