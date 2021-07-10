Ночью в Москве сгорели два автомобиля

На Минском шоссе с грузовика на ходу упала бетонная плита, перегородив одну полосу. По словам очевидцев, ДТП произошло неподалеку от ЦКАД.

На Большой Серпуховской улице прямо во время движения загорелась иномарка. Огонь в считанные минуты охватил салон автомобиля. К счастью, водитель смог быстро выбраться. Пожарным удалось справиться с огнем, но машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

В районе 9-го километра МКАД сгорела "Газель". Происшествие сняли на видео проезжавшие мимо водители.

На стройке в Рассказовке перевернулся автокран. Почему это произошло, пока неясно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

