В Братске 16-летняя девушка убила ножом подростка

14:33
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В Братске девочка ударила ножом школьника, сообщает РИА Новости. Подросток скончался в машине скорой помощи.
16-летняя девочка и 14-летний мальчик гуляли у Драматического театра. Между ними произошла ссора, которая привела к поножовщине.
Очевидцы происходящего вызвали медиков, однако спасти мальчика им не удалось.
Девочка попыталась скрыться с места преступления, но ее быстро нашли и задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напавшая состоит на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних. Она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
Ранее в Пушкинском районе Подмосковья задержали вожатую детского лагеря по подозрению в убийстве своей коллеги.
По данным следствия, две девушки, проходившие в лагере студенческую практику и проживавшие в одной комнате, поспорили о том, кто лучший вожатый. Девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.
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